PSV-trainer Schmidt smulde in Duitsland van de oefenstof van Luhukay

Geen toeschou­wers in stadion? Dan ook geen EK-wed­strijd

16 maart De Europese voetbalbond UEFA stelt de twaalf gastlanden van het EK de eis dat ze toeschouwers kunnen ontvangen in de stadions. Voetballen in volledig lege stadions is voor de UEFA geen optie meer, zegt voorzitter Aleksandar Ceferin tegen Sky Sports.