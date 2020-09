PSV-trainer Schmidt kritisch: ‘We verloren veel duels’

Dumfries: Dit mag ons niet overkomen

Aanvoerder Denzel Dumfries was teleurgesteld over het spelniveau. ,,We begonnen heel slecht aan de wedstrijd en wonnen amper tweede ballen. Dan roep je het over jezelf af”, zei hij. ,,We waren er denk ik niet bij met ons hoofd. Het was slap. Dit mag ons niet overkomen. In de tweede helft brengen we wel wat meer energie, maar over het geheel was het te weinig.”