PSV-tegenstander Omonia Nicosia weet hoe je een Nederlandse club verslaat

• PSV speelt voor de tweede keer tegen een ploeg uit Cyprus. De eerste keer was vorig seizoen toen Apollon Limassol de tegenstander was in de play-offs voor de Europa League. De Eindhovenaren wonnen beide duels: 3-0 thuis en 0-4 uit.

• Omonia Nicosia speelde twee keer eerder tegen een Nederlandse ploeg. In 1979 verloor de club in de tweede ronde van de Europa Cup 1 met 10-0 van Ajax, waarna de return opvallend genoeg met 4-0 werd gewonnen. In 2011 waren de Cyprioten in de derde kwalificatieronde van de Europa League met 3-0 te sterk voor ADO Den Haag, dat aan een 1-0 zege op eigen niet genoeg had om uitschakeling te voorkomen.

Volledig scherm Na de 10-0 nederlaag in Amsterdam, wint Omonia in 1979 de return van Ajax met 4-0. © ANP

• De overwinningen van Omonia op Ajax en ADO zijn de enige twee zeges die een club uit Cyprus boekte op een club uit Nederland. Daar staan twee gelijke spelen en tien Cypriotische nederlagen tegenover.

• De 10-0 tegen Ajax is nog altijd de grootste nederlaag die Omonia ooit leed in Europees verband. Søren Lerby maakte in dat duel vijf goals. De overige treffers kwamen op naam van Ton Blanker (3x), Frank Arnesen en Ruud Krol.

• Omonia speelde dit seizoen al zes Europese duels. De huidige nummer vier van Cyprus schakelde FC Ararat, Legia Warschau en Rode Ster Belgrado uit in kwalificatie voor de Champions League voordat het in de play-offs zijn meerdere moest erkennen in Olympiakos. In de groepsfase van de Europa League begon Omonia vorige week met een 1-1 gelijkspel bij PAOK Saloniki.

Volledig scherm Christos Caribidis (l) in duel met ADO-aanvaller Wesley Verhoek in 2011. © AP

• In een Europees hoofdtoernooi heeft Omonia Nicosia al negen wedstrijden niet meer gewonnen (1x gelijk, 8x verloren). De laatste overwinning dateert van 25 August 1994 toen Tiligul Tiraspol met 3-1 werd geklopt.

• PSV won slechts twee van zijn laatste negentien groepsfase wedstrijden (CL en EL) in Europese toernooien. Dat gebeurde vorig jaar in de Europa League waarin Sporting Lissabon (3-2) en Rosenborg (4-1) werden verslagen.

• PSV-doelman Yvon Mvogo komt in Nicosia een oude bekende tegen bij Omonia. De Tsjech Jan Lecjaks was tussen 2011 en 2017 zijn ploeggenoot bij BSC Young Boys.

• Donyell Malen (21) soorde in Europees verband al negen keer voor PSV. Alleen Ronaldo maakte net zo veel goals voor de Eindhovenaren voor zijn 22ste verjaardag.