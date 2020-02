PSV tegen Willem II: Wie is de beste van Brabant?

Voor PSV is het zaterdag weer de eerste thuiswedstrijd sinds de onlusten eind januari tegen FC Twente. Hoe reageert de aanhang na alle commotie over het bestormen van de hoofdingang door een deel van de harde kern? In sportief opzicht is winst op Willem II noodzakelijk. De Tilburgse ploeg staat nu vier punten boven PSV. Wie is de beste van Brabant? Die vraag is actueel.

Door Maarten Wijffels

Op voorhand staat PSV er niet beter voor dan afgelopen november bij de 2-1 nederlaag in Tilburg. Eerder zelfs slechter. Opnieuw treedt de ploeg aan zonder zijn topscorers Donyell Malen en Steven Bergwijn. En plek 3 op de ranglijst is inmiddels plek 5 geworden.

,,We hebben dringend doelpunten nodig. Op de training vallen ze wel, maar kampioen van de training, daar hebben we niet veel aan,’’ zegt trainer Ernest Faber, die deze week op het trainingsveld extra aandacht gaf aan Sam Lammers. De spits ging dinsdag na de reguliere sessie bijvoorbeeld aan de slag met René Eijkelkamp. De ene (oud)-spits gaf de andere tips hoe slim weg te lopen en los te komen van een directe tegenstander. Lammers had tegen Ajax zijn derde basisplaats sinds zijn terugkeer van een lange blessure.

Het is de vraag hoe Faber PSV laat spelen tegen Willem II. Vorige week tegen Ajax deed hij twee aanpassingen in de strijdwijze. Eén ervan was dat Mohamed Ihattaren zich in de opbouw verder liet terugzakken dan normaal. Maar het toptalent van 17 jaar nam die taak wel erg letterlijk. Soms kwam hij zelfs ballen ophalen helemaal tussen de centrale verdedigers in.

Dat is sowieso een valkuil voor PSV in deze tijd van crisis: sommige spelers willen zo graag het voortouw nemen, dat ze zichzelf over de kop lopen en hun eigenlijke taak en rol uit het oog verliezen. Aanvoerder Denzel Dumfries is daar ook een sprekend voorbeeld van. De rechtsback wil overal tegelijk zijn als brandweerman.

Volledig scherm Ricardo Rodriguez in actie tegen Ajax. © BSR Agency

Bij PSV gaat Ricardo Rodriguez zijn thuisdebuut maken. De van AC Milan gehuurde verdediger viel vorige week al even in tijdens Ajax – PSV in de Johan Cruijff Arena. De 71-voudige international van Zwitserland is gehaald als linksback en kan ook links centraal in de verdediging. ,,Je ziet meteen dat hij rustig is en logische dingen doet aan de bal. Daar zijn we blij mee,’’ stelt Ernest Faber.