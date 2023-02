PSV-supporter die keeper Sevilla aanviel blijft vastzitten

Dylano K. wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van het gebiedsverbod, dat eerder door de gemeente was opgelegd. In 2021 en 2022 kreeg hij al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden. Na zijn arrestatie bleek dat de man te veel had gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6.

De zaak wordt op woensdag 8 maart via snelrecht afgehandeld. Het OM zegt dat daarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de ernst en impact van het feit en het strafrechtelijk verleden van de verdachte.

Het gezin van Dylano K wordt sinds het incident bestookt met haatmail via sociale media. Het gaat om bedreigingen en verwensingen. Lees hier meer.

Achter het doel van Marko Dmitrovic kwam in de slotfase van PSV - Sevilla (2-0) een supporter het veld opgerend. Hij wilde de keeper in zijn rug aanvallen. Het duurde vrij lang voordat stewards en beveiligers het veld opkwamen om de man weg te voeren. Reservekeeper Dmitrovic, die de zieke Yassine Bounou verving, hield geen verwondingen over aan de aanval en hoefde niet behandeld te worden.

Sevilla zelf heeft geen aangifte gedaan doen naar aanleiding van het incident. De Spaanse club verklaarde vrijdag dat het ‘een zaak is van de UEFA’. Sevilla-trainer Jorge Sampaoli had meteen na afloop van de wedstrijd schande gesproken over de aanval op de keeper. ,,Het is ontzettend erg dat dit is gebeurd. Ik vind het verontrustend, dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met z’n allen voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren”, aldus de coach.