PSV slaat vleugels uit naar Mexico

PSV werkt daarnaast met de Mexicaanse topclub Chivas Guadalajara aan een sportief samenwerkingsverband en het opzetten van de dependance in het stadion van deze club is een serieuze optie. PSV krijgt zo better en sneller de ontwikkelingen op de spelersmarkt ter plekke en in omliggende landen in beeld. Chivas is onder meer zeer geïnteresseerd in de trainings- en opleidingsmethodes bij PSV. De Eindhovense club benoemt vrijdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Excelsior oud-spelers Carlos Salcido en ‘Maza’ Rodriguez als speciale PSV-ambassadeurs in Mexico. De ambassadeur van Mexico in ons land, Mauricio Torres Cordova, verricht die benoeming. De wedstrijd staat via speciale sfeeracties in het teken van de band tussen PSV en Mexico.