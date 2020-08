PSV schiet uit de slof tegen Hertha BSC bij debuut Mvogo

PSV heeft zich zaterdagmiddag uitstekend gepresenteerd in Duitsland. De ploeg van Roger Schmidt won met ruime cijfers van Hertha BSC, de nummer 10 van de Bundesliga van vorig seizoen. Na 90 minuten stond in Berlijn een 0-4 eindstand op het bord.

De Eindhovenaren begonnen al uitstekend en via snelle passing en druk vooruit werden de intenties zichtbaar. Grote kansen kwamen er in eerste instantie nog niet en Hertha kon even terugkomen in het duel, maar uiteindelijk was Donyell Malen degene die trefzeker was. Hij glipte langs Karim Rekik en werkte de 0-1 binnen.

Na rust wisselde PSV weinig en was de ploeg soeverein tegen de Duitsers, die per goal de krachten verder uit het lichaam zagen vloeien. Via invaller Sam Lammers viel een eigen goal van de Duitsers en daarna waren Cody Gakpo en nogmaals Lammers trefzeker. Gakpo scoorde na goed voorwerk van Jorrit Hendrix en Donyell Malen. Lammers was trefzeker met een zuiver schot.

Schmidt maakte in het duel met Hertha een aantal duidelijke keuzes. Zo stond keeper Yvon Mvogo de hele wedstrijd op goal. Het enige wat op hem aan te merken was, was dat hij twee ballen onnodig uitschiet. Verder kwam de goalie met een puik optreden. Dat gold ook voor Pablo Rosario en Jordan Teze, die op hun plekken overtuigden. Zij zijn allebei verrassingen in de voorbereiding.

PSV speelde zonder aanvoerder Denzel Dumfries, die ontbrak wegens privé-redenen. Jorrit Hendrix nam als rechtsback de honneurs waar en was tevens aanvoerder.

Opstelling PSV: Mvogo; Hendrix (88. Rigo)Teze, Boscagli, Mauro Júnior; Rosario (76. Sadílek), Thomas (88. Piroe); Bruma (36. Lammers), Ihattaren (46. Gutiérrez); Malen, Gakpo