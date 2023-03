PSV-revelatie Johan Bakayoko voor het eerst opgeroepen voor Belgisch elftal

Bakayoko krijgt dit seizoen bij PSV regelmatig speeltijd van trainer Ruud van Nistelrooij. In zestien wedstrijden in de Eredivisie maakte de Belg vijf doelpunten en hij leverde drie assists. Tijdens de afgelopen transferperiode deed de Franse topclub Paris Saint-Germain een bod van in totaal 15 miljoen euro (inclusief bonussen) op de aanvaller. PSV wees dat echter af.

,,Dit is niet onze visie”, zei algemeen directeur Marcel Brands eind januari over het bod van PSG. ,,We willen talenten uit onze opleiding graag opleiden. En we willen ze wel als ‘eindproduct’ afleveren en dat is hij nog niet. We hopen dat hij dat in de toekomst wel gaat worden.”