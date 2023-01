PSV probeerde Daley Blind transfervrij te strikken na vertrek bij Ajax

Klaas Jan Huntelaar, technische man bij Ajax, legde in een interview uit hoe het vertrek van Blind bij Ajax tot stand kwam: ,,Daley heeft alles gespeeld, en ook na mindere wedstrijden de steun gehad. Tot de laatste fase voor de winterstop toen de trainer een andere keuze heeft gemaakt. Hij heeft Ajax een verzoek gedaan, eerst via zijn zaakwaarnemer: hij wilde transfervrij vertrekken. Daarna gaf hij aan dat hij sinds vorig seizoen met een apart gevoel rondliep. Hij was uitgefloten door zijn eigen fans, er werd geroepen om Nicolás Tagliafico. Dat was toen een klap in zijn gezicht. Het feit dat de trainer een andere keuze heeft gemaakt, was voor hem kennelijk de druppel.”