PSV op twee fronten op miljoenenjacht: Borussia Dortmund meldt zich snel voor Malen

Pogacar begrijpt vragen over doping: ‘Maar ik ben een goede jongen’

12 juli Geletruidrager Tadej Pogacar moest ook op de tweede rustdag in Andorra ‘ongemakkelijke’ vragen over zijn dominantie in de Tour de France beantwoorden. ,,Ik word er niet boos om”, zei de 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates.