PSV op jacht naar overwinning bij angstgegner Heerenveen

Necrologie Simon Kistemaker: de recht­toe-recht­aan trainer die de Achterhoek voetbalgek maakte

Hij was de rechttoe-rechtaan trainer die ongekend populair was in de IJmond, en de Achterhoek voetbalgek maakte. Het medische wonder Simon Kistemaker overleefde een hersentumor, prostaat -en darmkanker, een hartoperatie en een infectie aan de hartklep maar gisteren kwam een einde aan het leven van Simon Kistemaker waarvan de bijnaam De Kist genoeg was voor mensen om te weten over wie het ging.

24 november