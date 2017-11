PSV op geliefd kunstgras tegen Excelsior

Heerenveen doet zichzelf tekort tegen PEC

25 november PEC heeft met 1-2 gewonnen op het veld van Heerenveen. De Blauwvingers werden in de eerste helft overspeeld door de Superfriezen maar kwamen in de tweede helft wel beter uit de verf. Voor Heerenveen is het de vierde thuisnederlaag op rij.