PSV op bezoek bij Willem II

Ook nu Ajax buit al binnen heeft, vreest Feyenoord ergste in Klassieker

9:03 Feyenoord is gebrand op revanche na de nederlaag in Den Haag en Ajax heeft de buit al lang en breed binnen. Maar in Rotterdam ziet vrijwel niemand dat als gunstig vertrekpunt voor de Klassieker van zondag. De vrees is dat de rivaal juist nu vol gas zal geven.