PSV op 21 juli tegen Galatasaray in voorronde Champions League

FC Barcelona in de fout: club zet shirt met naam Memphis Depay al te koop

12 juni De officiële fanshop van Barcelona bood zaterdag kortstondig het shirt van Memphis Depay aan. De geruchten over een transfer van de Nederlandse sterspeler naar de formatie van Ronald Koeman gaan al een tijdje, maar er is nog niks bevestigd. Toch spotten een aantal fans het shirt van Memphis in de webwinkel.