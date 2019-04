PSV of Ajax, wie heeft de beste kaarten?

Door Daniël Dwarswaard en Maarten Wijffels



Verwachtingspatroon: plusje voor PSV



Ajax

Zomaar een polletje op deze site. De simpele vraag na de meeslepende wedstrijd van zondag: wie wordt kampioen. 67 procent van de ruim 50.000 stemmers weet zeker dat de kampioensschaal straks naar Ajax gaat. Het zegt iets over het sentiment dat leeft in het land. Zeker als je ook goed luistert naar het merendeel van de voetbalanalytici op televisie. Maar juist dát heersende gevoel is zo gevaarlijk voor Ajax dat dit seizoen al vaker liet zien ten prooi te vallen aan gemakzucht.



PSV

Er was zondag in de Arena amper afgefloten of Luuk de Jong liep al naar het vak van de PSV-aanhang. Daar stak hij duidelijk zichtbaar zijn wijsvinger op. ‘We verliezen hier, maar staan nog steeds op 1’, beeldde hij uit. Ook de captain van PSV krijgt mee dat veel mensen denken dat Ajax nu kampioen wordt. Dat vinden ze in de selectie van de koploper verder wel best. ,,Wij zijn de enige die kunnen zeggen: als we zeven keer winnen, zijn we altijd kampioen,’’ zeiden meerdere spelers voor ze zondag de bus in stapten terug naar Brabant.