PSV neemt met wintertitel voorschot op ‘echte’ titel

FC Den Bosch winterkam­pi­oen eerste divisie na zege op Roda

22:27 FC Den Bosch is de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Bosschenaren versloegen Roda JC in eigen huis met 2-0 en passeren Go Ahead Eagles, dat vrijdag na de zege bij RKC Waalwijk de koppositie had veroverd. FC Den Bosch heeft één punt meer dan de ploeg uit Deventer en twee meer dan Sparta en FC Twente.