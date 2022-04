PSV na dramatische slotfase uit Conference League gekegeld door Leicester City

met videoPSV weerde zich uitstekend tegen Leicester City en leek lang op koers voor een plek in de halve finale van de Conference League. In het laatste kwartier van de wedstrijd in Eindhoven ging het echter helemaal mis. De 1-2 nederlaag betekent een einde aan het Europese avontuur van de Brabanders.

Met de steun van 35.000 fans in een kolkend Philips Stadion begon PSV het tweede gedeelte van de dubbele ontmoeting met Leicester City voor een plek in de halve finale van de Conference League. Een stormend PSV werd verwacht, maar de bezoekers uit Engeland namen het initiatief in de beginfase. PSV kwam er zelf mondjesmaat uit, maar de eerste mogelijkheden waren voor Leicester.

Verschillende standaardsituaties leverden een paar hachelijke momenten op voor het doel van Mvogo. Uit het niets kreeg PSV via Götze een kans. De Duitser nam de bal in een keer op de volley na een fijne voorzet van Max. De poging van Götze was goed ingeschoten, maar dito gekeept door Schmeichel.

Zahavi doet het

Het spel golfde vervolgens wat op en neer, maar na een half uur ontplofte het Philips Stadion. Na en fout in de opbouw van Leicester kon Eran Zahavi optimaal profiteren. De Israëlische spits kreeg de bal in de zestien aangespeeld en schoot uit een moeilijke hoek, via een Leicester-voet, raak: 1-0. Niet lang na de openingstreffer werd Jordan Teze de gevierde man. De vervanger van de zwaar geblesseerde Olivier Boscagli hield een van richting veranderde inzet van Maddison van de lijn en voorkwam daarmee de gelijkmaker.

Volledig scherm Eran Zahavi schiet de 1-0 binnen. © Pro Shots / Thomas Bakker

Grote kans Daka

Na de rust zat het tempo direct weer in het duel. PSV werd weliswaar sterk teruggedrongen door de Engelsen, maar op de counter konden de Eindhovenaren veel gevaar stichten. Via schoten van Gakpo en Veerman kreeg PSV mogelijkheden op de 2-0, maar aan de andere kant kreeg Leicester via Patson Daka de grootste kans. De verdediging van de ploeg van Schmidt lag helemaal open en de spits kon zo op Mvogo af. De toegesnelde Teze probeerde het Daka zo moeilijk mogelijk te maken en slaagde daarin: het schot ging naast.

Beroerde slotfase

Het laatste gedeelte van de wedstrijd werd Leicester sterker en sterker. Niet geheel onverdiend kwamen de Engelsen ook op gelijke hoogte. Een vlotlopende aanval werd uiteindelijk binnen geschoten door de vrijstaande Maddison: 1-1.

Het publiek ging er nog maar eens achter staan, maar de pijp leek helemaal leeg bij PSV. Leicester kreeg juist vleugels door de gelijkmaker en drukte door. In de 88ste minuut werd het drama voor PSV en trainer Roger Schmidt compleet toen verdediger Ricardo Pereira in de rebound raak schoot: 1-2. Daarmee werd het vonnis geveld voor de Eindhovenaren, die zich nu de komende dagen moeten herpakken voor zondag, wanneer Ajax in de bekerfinale wacht.

Bekijk hieronder de 1-2

Bekijk hieronder de reactie van Cody Gakpo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.