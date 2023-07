PSV moet via Oostenrijk naar de pot van 40 miljoen: eventuele transfers nog inpassen wordt almaar lastiger

Voetbalpod­cast | ‘Zonder deze construc­tie was Xavi nooit speler van PSV geweest’

PSV raakte deze week Xavi Simons kwijt. Hoe zijn de eerste weken voor Peter Bosz? Ajax verloor aanvoerder Dusan Tadic. AZ verdiende ruim 45 miljoen euro aan drie transfers en ondertussen is het aftellen begonnen voor het WK voor vrouwen met een veldgate. Het komt allemaal aan de bod in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan, Rik Elfrink vanuit Oostenrijk en Tim Hartman in Nieuw-Zeeland.