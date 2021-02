PSV moet Cody Gakpo na terugslag nog langer missen, Viergever wel bijna terug

Gakpo liep tegen Sparta een enkelblessure op en daarna probeerde PSV hem weer klaar te stomen voor het programma in februari. Dat lukte niet en nu is ook nog sprake van een terugslag.

Bij PSV zit ook Noni Madueke nog in de ziekenboeg. Hij moet de komende anderhalve week waarschijnlijk nog toekijken vanwege een spierblessure. Nick Viergever keert zondag mogelijk wel weer terug in de wedstrijdselectie van PSV, dat dan tegen Vitesse aantreedt. Of Mario Götze en Olivier Boscagli dan inzetbaar zijn, kon trainer Roger Schmidt vrijdag nog niet zeggen. Het is ook nog afwachten of Mohamed Ihattaren weer terug is.