PSV mist Zahavi na positieve coronatest, Teze mag nog niet meedoen tegen PEC

Zahavi moet volgens de geldende corona-reglementen minstens 72 uur in quarantaine. Daarna moet een nieuwe test plaatsvinden om weer met de groep te kunnen trainen of wedstrijden af te kunnen werken. Het is dus allerminst zeker of beiden donderdag kunnen meedoen tijdens PSV-Granada, het eerste duel van PSV in de Europa League-groepsfase van dit seizoen.