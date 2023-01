PSV mist vier spelers en voelt vertrek Cody Gakpo nadreunen: ‘Natuurlijk was het een klap’

De transfer van sterspeler Cody Gakpo naar Liverpool dreunt nog wel even na in Eindhoven. Van Nistelrooij spreekt een dag voor het eerste competitieduel met Sparta van een ‘klap voor de staf, spelersgroep en supporters'. ,,Natuurlijk was het een klap, je topspeler vertrekt”, kijkt Van Nistelrooij terug op de transfer van Gakpo van eind december. ,,We gunnen het hem uiteraard. Je kent ook de situatie van de club en dat het niet was tegen te houden, zoals ook de speler niet was tegen te houden. Het was dus helaas niet mogelijk om hem te behouden. We moeten nu de kwaliteiten die we hebben zo goed mogelijk benutten.”