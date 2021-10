PSV mist drietal tegen ‘dapper’ PEC Zwolle: ‘Niet altijd gekregen wat ze verdienden’

Dat heeft trainer Roger Schmidt vrijdag gezegd in de persconferentie voor het duel met de ploeg van Art Langeler. PEC heeft op dit moment nog maar een punt en met een uitwedstrijd tegen PSV in het verschiet is dat geen best perspectief.



Schmidt meldde dat Doan er meerdere weken uit is. Daarnaast is het de verwachting dat Thomas en Romero op korte termijn terugkeren, waarschijnlijk donderdag al. Allen hebben last van knieproblemen. Cody Gakpo, Davy Pröpper en Noni Madueke zijn weer inzetbaar.