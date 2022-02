PSV mist aanvoerders Gakpo en Van Ginkel tegen Maccabi Tel Aviv

De twee aanvoerders van PSV - Van Ginkel is nummer 1, Gakpo nummer 2 - stappen vandaag allebei niet op het vliegtuig. Gakpo is nog niet fit genoeg bevonden voor het beslissende duel in de tussenronde van de Conference League. Marco van Ginkel testte nog positief op corona, na een eerdere besmetting en moet dus verplicht in Eindhoven blijven, aangezien je in Israël een negatieve PCR-test moet kunnen laten zien. Ook doelman Maxim Delanghe testte, net als Van Ginkel, positief, zo meldt PSV op de website.