PSV met nieuwe pikorde klaar voor Galatasaray: ‘Marco is hier als captain al kampioen geworden’

Door Rik Elfrink



Met een totaal vernieuwde pikorde gaat PSV op jacht naar een goede uitgangspositie om de voorlaatste horde voor de groepsfase van de Champions League te bereiken. Trainer Roger Schmidt heeft voor dit seizoen een nieuwe aanvoerder (Marco van Ginkel) en reserve-captain (Cody Gakpo) benoemd en gaf gisteren ook prijs wie er in de spelersraad van de club zitten. André Ramalho, Nick Viergever en Mario Götze maken een vijftal compleet dat de belangen van de PSV'ers moet waarborgen.



In een jaar tijd zijn de verhoudingen in de spelersgroep Eindhoven totaal gekanteld. Denzel Dumfries was vorig jaar nog de aanvoerder van de club, terwijl Donyell Malen en Pablo Rosario de reserve-aanvoerders waren. Dumfries is momenteel bezig om een transfer naar Everton of Internazionale te realiseren en Malen nadert een overgang naar Borussia Dortmund, waar nu als enige club nog mee gesproken wordt door zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Rosario trainde gisteren na een lichte blessure als reserve mee met de 26-koppige PSV-selectie die zich voorbereidde op de tweestrijd met Galatasaray van vanavond.