PSV mét Lozano toe aan het echte werk

Voor PSV mag het nieuwe seizoen beginnen, zeker nu smaakmaker Hirving Lozano terug is. De voorbereiding werd tegen Valencia in stijl afgesloten.

Dat PSV het komende seizoen op een ervaren Nederlandse as zal gaan leunen, is na een kleine vijf weken voorbereiding wel duidelijk geworden. Jeroen Zoet, Nick Viergever, Jorrit Hendrix en Luuk de Jong moeten het fundament onder het elftal van trainer Mark van Bommel vormen. De Jong - teamspeler pur sang - wilde daar na de prima oefenzege (2-1) op Valencia niet te veel de nadruk op leggen. ,,Vergeet Lozano niet, die heeft ook veel ervaring", was het eerste wat de 27-jarige spits zei.

Quote Op dit moment blijf ik bij PSV, we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik ben gelukkig in Eindhoven. Hirving Lozano

Daarna noemde De Jong nog een rits namen, maar het moge duidelijk zijn: PSV rekent dit seizoen op Lozano. Of het nu De Jong, de clubleiding of Van Bommel is. Die laatste zei op het trainingskamp in Verbier al dat hij de Mexicaanse smaakmaker absoluut niet kwijt wil en dat PSV zelfs nee kan zeggen tegen een bod van 40 of 50 miljoen euro. En 'Chucky' zelf? Die maakte tegen Valencia zijn eerste minuten voor PSV dit seizoen, onder luid applaus van het publiek. ,,Op dit moment blijf ik bij PSV, we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik ben gelukkig in Eindhoven", zei hij bij FOX Sports.

Lozano viel na 69 minuten in voor Donyell Malen. Verder koos Van Bommel op één wijziging na voor exact dezelfde basisopstelling als tegen Olympiakos. Tegen Valencia was het Daniel Schwaab die rechts centraal achterin speelde, ten faveure van Derrick Luckassen. Of daar ook conclusies uit kunnen worden getrokken? ,,Je mag concluderen wat je wil", zei de PSV-trainer met een grijns. ,,Het is inderdaad wel zo dat we een aantal jongens langer wilden laten spelen. Maar jullie zien niet alles. We hebben vrijdag ook bij Jong PSV spelers negentig minuten laten maken."

Regisseur Pereiro

Het duurde even voordat PSV zaterdag op gang kwam tegen Valencia, in de eerste wedstrijd in het eigen Philips Stadion van dit seizoen. Valencia kwam in de 25ste minuut ook op voorsprong; Carlos Soler speelde eerst Viergever uit en schoot de bal daarna via Denzel Dumfries in het doel (0-1). PSV gooide daarna de schroom van zich af, met Gastón Pereiro in de rol van regisseur. De Uruguayaan straalde als nummer tien opnieuw veel zelfvertrouwen uit. ,,Gastón is een stilist. Zelf als je niet voor PSV bent, vind je hem een mooie speler", zei Van Bommel. ,,Hij had vorig jaar soms nog wat dromerige momentjes. Daar gaan we aan werken."

Pereiro leverde opnieuw rendement. Hij nam de corner waaruit De Jong met het hoofd de 1-1 maakte. Even later werd diezelfde De Jong in het zestienmetergebied neergehaald en schoot Pereiro zelf de toegekende strafschop - een erg zware straf overigens - binnen: 2-1.

Zodoende sloot PSV de open dag én de oefencampagne in stijl af, nadat eerder al werd gewonnen van serieuze tegenstanders als Galatasaray (3-1) en Olympiakos (4-0). Ter vergelijking: Valencia eindigde vorig seizoen nog als vierde in de Primera División, maar drie punten achter Real Madrid.

Quote We hebben zoveel jongens in het team die weten waar het om gaat, ook de jongens op de bank moeten we niet vergeten. Het is dringen, we hebben iedereen nodig. Luuk de Jong