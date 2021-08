PSV mét Götze, Max, Van Ginkel en Boscagli naar Lissabon, Viergever ontbreekt

Ook Mario Götze is erbij. De 29-jarige middenvelder moest afgelopen weekend vernemen dat zijn broer tijdens een duel met 1. FC Kaiserslautern na een zware botsing op de intensive care in het ziekenhuis belandde. Inmiddels is hij van de intensive care af en gaat het naar omstandigheden goed met hem.

Bij PSV zijn Ritsu Doan (wel teruggekeerd, maar nog niet fit genoeg) en Érick Gutiérrez (nog niet teruggekeerd) er niet bij. Daarnaast is keeper Vincent Müller herstellende van ziekte, waardoor Aron van Lare de derde goalie is. Maxi Romero en Richard Ledezma trainer weer, maar zijn nog niet fit genoeg om aan te sluiten.



Nick Viergever reist niet mee omdat zijn partner bijna uitgerekend is en hij bij haar blijft om haar te ondersteunen. Afgelopen weekend deed Boscagli dat ook voor het duel met Heracles Almelo en hij is inmiddels vader van een zoon. Viergever moet zodoende nog langer wachten op zijn fraaie record. Hij staat nu samen met Danny Blind en Willy van de Kerkhof op 84 Europese wedstrijden. Als Viergever nog een wedstrijd speelt is hij in zijn eentje recordhouder.



Selectie PSV voor Benfica-uit:

Keepers: Drommel, Mvogo, Van Lare

Verdedigers: Teze, Ramalho, Obispo, Boscagli, Max, Mwene, Oppegard

Middenvelders: Van Ginkel, Sangaré, Mauro Júnior, Pröpper, Thomas, Götze

Aanvallers: Gakpo, Madueke, Zahavi, Bruma, Fofana, Vertessen