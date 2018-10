PSV maakt verreweg de meeste goals in de slotfase en is even ‘Europa's beste’

Opvallend is dat het leeuwendeel van de doelpunten in de slotfase van beide helften valt. PSV maakte 58 procent van alle treffers in de laatste kwartieren (blessuretijd meegeteld) van beide helften. Vooral in de eindfase is PSV scherp. Tussen minuut 75 en het laatste fluitsignaal valt liefst 32 procent van alle 38 treffers. In totaal heeft PSV zeven keer gescoord in blessuretijd in dit seizoen. De goal van Dante Rigo tegen Fortuna Sittard is daarbij niet meegeteld, omdat deze een paar seconden voor het verstrijken van de grens van 90 minuten viel.