PSV maakt ruim 2 miljoen euro winst over vorig seizoen

De club overwinterde in seizoen 2015-2016 in de Champions League en vorig jaar strandde PSV in de groepsfase. Aan de andere kant hoefde de club geen kampioenspremie uit te betalen en dat drukte de kosten.



PSV versterkte de balanspositie en zag de schuldenlast verminderen. De club rapporteert een eigen vermogen van 34 miljoen euro en had bijna 20 miljoen euro op de bank staan per 1 juli.