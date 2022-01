PSV legt Joey Veerman tot juli 2026 vast: ‘Naar deze uitdaging was ik op zoek’

PSV heeft Joey Veerman tot medio 2026 vastgelegd. Hij komt over van SC Heerenveen, dat ongeveer 6 miljoen euro voor hem ontvangt. Zijn transfer is wereldkundig gemaakt nu alle medische uitslagen geschikt zijn.

Veerman reageert op de website van PSV verheugd op zijn overgang. ,,Afgelopen zaterdag vertelde mijn zaakwaarnemer dat John de Jong navraag bij hem had gedaan en een dag later sprak ik al met Roger Schmidt. Je moet hier iedere week presteren. Naar die uitdaging was ik op zoek.”

Technisch manager John de Jong ziet in Veerman een speler die creativiteit aan de PSV-selectie toevoegt. ,,Gezien de samenstelling van de selectie, vonden wij dat we zo’n type goed konden gebruiken. We houden Joey al langer nauwlettend in de gaten en zijn ervan overtuigd dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt”, zegt De Jong over de middenvelder die dit seizoen in achttien eredivisieduels tot drie doelpunten en zes assists kwam.

De overgang van de Volendammer betekent dat er op dit moment geen plannen zijn om Riechedly Bazoer vast te leggen. Met hem is wel gesproken, maar voor deze winter is de speler van Vitesse geen optie.

Buitenkansjes

Op dit moment staan bij PSV geen grote transfers gepland voor de komende periode, maar tot het einde van de transferperiode (op 31 januari) blijft PSV wel alert op buitenkansjes.

Ook Heerenveen is tevreden met de deal met PSV, dat slagvaardiger bleek dan het eveneens geïnteresseerde Feyenoord. ,,Joey is een geweldige en belangrijke speler voor ons geweest”, laat technisch manager Ferry de Haan weten. ,,Heerenveen is voor hem de ideale tussenstap vanuit de eerste divisie naar de top van Nederland gebleken. Deze overstap is hem dan ook gegund. Het is een deal waar alle partijen blij van worden. We willen Joey bedanken voor zijn tijd hier en wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière.”

Veerman tekende in de eerste seizoenshelft voor drie doelpunten en zes assists. Vorig seizoen kwam hij tot zeven goals en tien assists. Afgelopen zomer deed AZ een bod op Veerman, maar een transfer ketste af op de vraagprijs van Heerenveen.

Eerder op dinsdag maakte PSV bekend dat middenvelder Davy Pröpper (30) heeft besloten om per direct te stoppen als profvoetballer. Zijn contract in Eindhoven liep nog door tot medio 2023. Hij is naar eigen zeggen het plezier in het voetbal verloren.