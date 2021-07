PSV laat overbodige Baumgartl terugkeren naar de Bundesliga

Feyenoord Bijlow krijgt keeper Israëli­sche nationale ploeg als concurrent

29 juni Feyenoord is dicht bij een akkoord met keeper Ofir Marciano. De keeper van de nationale ploeg van Israël moet de strijd aangaan met Justin Bijlow in de Kuip. De 31-jarige doelman keepte de laatste jaren voor Hibernian in Schotland en kan die club transfervrij verlaten.