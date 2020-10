PSV kan record tegen Vitesse verbeteren, jongste trainers in de eredivisie ontmoeten elkaar

OpstellingenMet behulp van de statistieken van OPTA en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Zaterdagmiddag trappen VVV en Ajax de zesde speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

VVV - Ajax (zaterdag 16.30 uur)

⦁ Ajax verloor geen van zijn laatste 22 competitieduels met VVV (W20-G2-V0). Van alle huidige eredivisieteams wacht alleen RKC (24) momenteel nog langer op een zege op de Amsterdammers.

⦁ Georgios Giakoumakis is dit seizoen met 5 goals en 1 assist direct betrokken bij 6 de 9 goals van VVV. Giakoumakis moet met zijn 5 treffers alleen Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis (6) voor zich dulden op de topscorerslijst dit seizoen.

⦁ Ajax verloor 4 van de laatste 6 uitwedstrijden in de eredivisie (W2-G0-V4). Er werd alleen gewonnen bij SC Heerenveen op 7 maart 2020 (1-3) en dit seizoen bij Sparta op 13 september (0-1). De 4 verliesbeurten van Ajax in de laatste 6 uitduels volgden direct na een reeks van 12 uitwedstrijden zonder nederlaag (W10-G2-V0).

FC Utrecht - FC Twente (zaterdag 18.45 uur)

⦁ FC Utrecht verloor in eigen huis slechts 1 van zijn laatste 11 eredivisieduels met FC Twente (W6-G4-V1), een 2-6 nederlaag op 4 december 2011. Willem Janssen scoorde die dag twee keer namens de bezoekers.

⦁ FC Utrecht verloor slechts 1 van de 11 eredivisiewedstrijden in 2020 (W4-G6-V1), alleen RKC won op 1 maart 2020 in Waalwijk met 2-1 van Utrecht.

⦁ FC Twente is dit seizoen na 5 speelrondes nog ongeslagen (W3-G2-V0). Vorig seizoen verloor de Enschedese club pas in speelronde 7, een thuisnederlaag tegen aartsrivaal Heracles (2-3 op 15 september 2019). Twente beleeft met 11 punten uit 5 duels de beste start van een seizoen sinds 2012/2013 (15 punten).

PEC Zwolle - Willem II (zaterdag 20.00 uur)

⦁ PEC heeft al 5 ontmoetingen op rij met Willem II niet gewonnen (W0-G1-V4). De Zwolse club bleef nog nooit 6 eredivisieduels op rij zonder overwinning tegen Willem II.

⦁ Sinds de start van vorig seizoen vielen er in totaal 67 doelpunten in het MAC³PARK stadion in Zwolle. In geen enkel ander stadion werd in die periode vaker dan 60 keer gescoord (60 in Johan Cruijff Arena).

⦁ Willem II heeft de afgelopen 5 uitwedstrijden in de eredivisie niet gewonnen. De laatste keer dat de Tilburgers 6 uitduels in de eredivisie niet wonnen was een reeks van 10 wedstrijden zonder winst in het seizoen 2017/2018 (W0-G3-V7).

SC Heerenveen - FC Emmen (zaterdag 21.00 uur)

⦁ Heerenveen speelde op eredivisieniveau drie keer tegen FC Emmen, het beste resultaat van de Friezen was een gelijkspel (W0-G1-V2). Van de huidige teams pakte alleen ADO Den Haag (0 punten uit 3 wedstrijden) minder punten tegen Emmen.

⦁ Heerenveen heeft in elk van zijn laatste 27 wedstrijden gescoord. De reeks van 27 is al een clubrecord en tevens de langstlopende serie van alle huidige eredivisieteams. Heerenveen is pas halverwege het record van PSV: 54 van oktober 2014 tot maart 2016.

⦁ Geen enkele ploeg verzamelde sinds de start van vorig seizoen zo weinig punten in uitduels als FC Emmen (4). Fortuna Sittard pakte in deze periode 5 uitpunten.

Fortuna Sittard - FC Groningen (zondag 12.15 uur)

⦁ Deze wedstrijd is een ontmoeting tussen de 2 jongste trainers in de eredivisie op dit moment. Danny Buijs (38) is de enige trainer die nog 40 moet worden, Kevin Hofland (41) is na hem de jongste coach in de eredivisie.

⦁ Fortuna pakte dit kalenderjaar 9 punten. Alleen RKC Waalwijk (8) verzamelde minder punten in 2020. Sinds de terugkeer in de eredivisie hield Fortuna in 32 thuiswedstrijden 8 keer de nul, waaronder 2 maal tegen FC Groningen.

⦁ Sergio Padt kan zijn 200ste wedstrijd spelen. De doelman miste sinds de start van het seizoen 2015/2016 geen enkele minuut van de 167 eredivisieduels van FC Groningen.

Vitesse - PSV (zondag 14.30 uur)

⦁ Vitesse won in eigen huis geen van zijn laatste 23 eredivisieduels met PSV (W0-G10-V13). Dit is een gedeeld record voor meeste opeenvolgende thuisduels zonder winst tegen een specifieke tegenstander (RKC Waalwijk tegen Ajax 1990-lopend).

⦁ Vitesse staat na 5 wedstrijden op 12 punten, het beste resultaat uit de eerste 5 duels sinds seizoen 2012/2013, toen Fred Rutten Vitesse naar 13 punten leidde. Vitesse kan het clubrecord van 15 punten na 6 duels evenaren uit 1993/1994.

⦁ PSV behaalde dit kalenderjaar 28 punten uit 13 wedstrijden. Alleen Feyenoord (30) verzamelde meer punten in 2020.

Sparta - Heracles Almelo (zondag 14.30 uur)

⦁ Hekkensluiter Sparta wacht nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen (W0-G2-V3). De Rotterdammers verloren hun eerste 3 wedstrijden en speelden vervolgens gelijk tegen AZ (4-4) en Feyenoord (1-1). Met 2 punten uit 5 duels beleeft Sparta qua punten zijn slechtste seizoenstart in de eredivisie sinds 2008/2009 (ook 2).

⦁ Van alle keepers die dit seizoen elke speelronde in actie zijn gekomen, heeft Benjamin van Leer (54%) samen met Alexei Koselev (54%) het laagste reddingspercentage.

⦁ Heracles maakte dit kalenderjaar nog geen enkele uitgoal in de eredivisie. Van de 6 uitduels in 2020 verloor de ploeg er 5. Alleen op 29 februari uit bij ADO werd een uitnederlaag voorkomen (0-0).

RKC - Feyenoord (zondag 16.45 uur)

⦁ De laatste thuiswedstrijd van RKC tegen Feyenoord in de eredivisie was op 24 november 2013. De Waalwijkse club won die wedstrijd met 1-0 dankzij een goal van Aurélien Joachim in de 93ste minuut. Feyenoord won voor het laatst op bezoek bij RKC in de eredivisie op 27 november 2011.

⦁ RKC startte dit seizoen met 3 opeenvolgende nederlagen, maar is sindsdien ongeslagen. De Waalwijkers wonnen eerst van uit bij Heracles (0-1) en speelden vervolgens thuis met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Met vier punten heeft RKC dit seizoen na 5 wedstrijden al net zoveel punten verzameld als vorig seizoen na 13.

⦁ De laatste nederlaag van Feyenoord in de eredivisie dateert van 27 oktober 2019: 4-0 op bezoek bij Ajax. Het was het laatste duel van de Rotterdammers onder trainer Jaap Stam. Sinds die nederlaag bij Ajax is Feyenoord al 19 eredivisieduels ongeslagen.

ADO Den Haag - AZ (zondag 20.00 uur)

⦁ AZ won zijn laatste 6 uitduels bij ADO Den Haag, sinds een 2-1 nederlaag op 27 april 2014. Dit is de langste reeks uitoverwinningen ooit van AZ tegen een specifieke tegenstander in de eredivisie. ADO Den Haag verloor 1 keer eerder 7 thuisduels op rij tegen een specifiek team: tegen PSV tussen 1991 tot 2009.

⦁ In totaal won ADO in 2020 pas 2 keer in eredivisieverband (W2-G3-V8). Ook het eerste competitieduel van dit kalenderjaar op 19 januari thuis tegen RKC werd gewonnen (2-0, debuut en enige zege van coach Alan Pardew).

⦁ AZ kan de 4de ploeg worden die zijn eerste 5 duels van het seizoen allemaal gelijkspeelt. VVV (2009/2010), Sparta (1992/1993) en PEC Zwolle (1980/1981) presteerden dit al eens eerder. Alleen PEC (9de) eindigde uiteindelijk alsnog in het linkerrijtje.

