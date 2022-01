PSV kan direct aan de bak in Groningen

Officieel: David Neres verruilt Ajax voor Sjachtar Donetsk

De kogel is door de kerk: David Neres verlaat Ajax om aan de slag te gaan bij Sjachtar Donetsk. De Amsterdammers melden dat met de Oekraïense koploper een akkoord is bereikt over een transfersom van 12 miljoen euro. Dat bedrag kan nog oplopen tot 16 miljoen.

14 januari