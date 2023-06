PSV heropent gesprekken met Xavi Simons, maar PSG kan middenvelder voor habbekrats terughalen

Direct na de duels van Oranje in de Nations League heeft technisch directeur Earnest Stewart namens PSV met Xavi Simons om tafel gezeten. Volgende week wordt dit gesprek weer hervat, met het doel om snel zaken te kunnen doen.



Zowel PSV als Simons wil snel duidelijkheid met het oog op het komende seizoen. De club is bereid de 20-jarige revelatie meer loon, meer verantwoordelijkheid en een langer contract met betere voorwaarden aan te bieden. In ruil daarvoor wil PSV wel dat een verkoopclausule ten gunste van zijn oude werkgever Paris Saint-Germain wordt geschrapt.