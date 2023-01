PSV heeft Japanner in het vizier, Ajax laat Braziliaan vertrekken, Dick Advocaat strikt eerste aanwinst

Met video Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool: ‘Dit is een record­trans­fer voor PSV’

Cody Gakpo zet zijn loopbaan voort bij Liverpool. PSV heeft een bod van de Engelse club geaccepteerd en de 23-jarige aanvaller is ook persoonlijk akkoord. Gakpo vertrekt per direct naar Engeland om de transfer af te ronden. Hij ondergaat in de loop van de week een medische keuring.

27 december