PSV heeft ja-woord van El Ghazi en denkt transfer nu snel te beklinken

Burak Yilmaz scoort wel, maar hoeft knip niet te trekken: ook nederlaag tegen Heerenveen

Het ontslag van Sjors Utlee heeft bij Fortuna Sittard nog niet tot een schokeffect geleid. Burak Yilmaz & Co gingen voor de vierde keer dit seizoen onderuit. In Friesland was ditmaal SC Heerenveen te sterk: 2-1

28 augustus