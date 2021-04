PSV heeft goede hoop dat Mario Götze blijft ondanks clausule

De Ajax-vraagte­kens richting Rome: van twijfels op opstel­lings­for­mu­lier tot mindere vorm

12 april Na de povere 1-0 zege bij RKC is het niet alleen de vraag met wie, maar nog meer hóe Ajax in de tweede kwartfinale van de Europa League in Rome voor de dag zal komen. ,,We hebben veel vertrouwen en zin in donderdag”, stelt verdediger Jurriën Timber desalniettemin.