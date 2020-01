PSV heeft geen Romário, Kezman of Van Nistelrooy meer, de rechtsback is nu topscorer

Gisteren was Romário jarig. Hij werd 54 jaar. Er waren tijden dat PSV op de ‘dekselse Braziliaan’ (citaat Evert ten Napel) vertrouwde voor goals in een uitwedstrijd tegen Ajax. Of PSV stapte in Amsterdam uit de bus met kanonnen als Ruud van Nistelrooy en Mateja Kezman aan boord. Vorig jaar nog scoorde Luuk de Jong zowel in het Philips Stadion als in de Johan Cruijff Arena. In de onderlinge toppers maakten Hirving Lozano en Gastón Pereiro de andere PSV-goals.