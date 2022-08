PSV heeft er alle vertrouwen in na gelijkspel bij Rangers: ‘Volgende week pakken we ze’

Het 2-2 gelijkspel dat PSV overhield aan het bezoek aan Rangers in de play-offs van de Champions League biedt de Eindhovenaren goede hoop op het bereiken van de groepsfase. Vooral Joey Veerman was vol vertrouwen.

,,We hadden moeten winnen, dus dit doet toch een beetje pijn", aldus Veerman bij RTL7 na de vermakelijke wedstrijd. ,,We nemen een goed resultaat mee, maar ik heb toch het idee dat we het eerder hadden kunnen beslissen. Het gevoel dat nu heerst is dat we ze volgende week gaan pakken.”

,,In het tweede deel van de eerste helft hadden we het wel lastig. Maar in de tweede helft hadden we ze onder druk en wisten ze totaal niet wat ze moesten doen, daar moeten we op voortborduren. De sfeer was mooi hier, het doet gewoon een beetje pijn aan je oren als ze allemaal zitten te schreeuwen. Dat willen we in Eindhoven volgende week ook.”

Volledig scherm PSV'ers na de wedstrijd op Ibrox. © Action Images via Reuters

,,In denk dat de wedstrijd op en neer ging", zei aanvoerder Luuk de Jong. ,,Ik denk dat zij beter begonnen en daarna waren wij beter. De tweede helft begonnen wij goed door Rangers onder druk te zetten. Dan scoren ze een vrije trap en toen was het zoeken voor ons om die 2-2 te maken. Gelukkig maken we die en hebben we een goede uitgangspositie. We wilden hier met winst of een gelijkspel vertrekken om het volgende week in Eindhoven af te maken.”

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij koesterde het resultaat na het eerste duel met Rangers. ,,Dit gelijkspel is dikverdiend. Ik vond het een wedstrijd met twee gezichten. We begonnen goed, met die kans voor Luuk de Jong. Daarna raakten we de grip kwijt. We kregen moeilijk druk op de opbouw van Rangers en hadden zelf aan de bal moeite om in ons spel te komen. Na rust hebben we dat beter gedaan. Toen vond ik ons de betere ploeg. We hebben in de tweede helft laten zien hoe we kunnen spelen. Ik vond dat de beste helft van ons dit seizoen.”

Van Bronckhorst vindt uitslag ‘verdiend’ Trainer Giovanni van Bronckhorst van Rangers FC vindt dat 2-2 een terechte uitslag was. ,,We kregen op het einde nog de gelijkmaker tegen uit een hoekschop, dan ben je natuurlijk wel teleurgesteld. Maar ik heb een mooi en echt gevecht gezien. Dan is 2-2 een verdiende uitslag”, zei Van Bronckhorst tegen RTL7. Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst (l) en Ruud van Nistelrooij voor de wedstrijd. © AP ,,Er zat weinig verschil tussen beide teams. Al met al was dit gewoon echt een mooie wedstrijd”, aldus Van Bronckhorst. ,,Volgende week wordt de finale. We nemen deze uitslag mee naar Eindhoven, dan moet het daar maar gebeuren.” De 106-voudig international, sinds eind vorig jaar trainer van Rangers, sprak lovende woorden over de ploeg van zijn vriend Ruud van Nistelrooij. ,,PSV is heel comfortabel aan de bal, met een goed aanspeelpunt voorin en dreiging vanaf de zijkanten. Hun middenveld is ook echt in balans. Dit was voor ons een heel moeilijke wedstrijd en dat zal het volgende week ook zijn.”