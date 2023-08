PSV heeft beet: Jerdy Schouten tekent voor vijf jaar in Eindhoven

De kogel is door de kerk: Jerdy Schouten heeft zijn medische keuring bij PSV goed doorstaan en tekent nog vandaag een vijfjarig contract in Eindhoven.

Schouten wordt bij PSV als een absolute topversterking voor het middenveld gezien. Met de deal is ten minste twaalf miljoen euro gemoeid. Bovendien betaalt PSV een aantal bonussen betalen die Bologna nog een aantal extra miljoenen kunnen opleveren. Schouten wilde zelf dolgraag naar Eindhoven. Hij verkiest PSV onder meer boven AC Milan, Nottingham Forest en Lazio Roma.

,,Ik was heel blij toen PSV interesse toonde en heb direct tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit de stap is die ik wil maken”, zegt Schouten. ,,PSV is bezig iets moois neer te zetten en dat past bij mijn ambities. Ik heb onwijs veel zin in dit avontuur.”

Volledig scherm Jerdy Schouten heeft getekend bij PSV. © PSV

Ook directeur voetbalzaken Earnest Stewart is blij met het vastleggen van Schouten. ,,Jerdy stond bovenaan ons lijstje, want zijn profiel past perfect bij het voetbal dat we willen spelen. Dat is niet niks”, zegt Stewart over het aantrekken van een speler uit de Serie A. ,,Niet alleen de speler zelf, maar ook zijn omgeving was erg enthousiast.”

Schouten begon zijn profloopbaan in 2016 bij ADO Den Haag, waar hij de jeugdopleiding doorliep, maar in het eerste elftal niet wist door te breken. Daarna speelde hij een jaar bij Telstar en een jaar bij Excelsior. De afgelopen vier jaar voetbalde Schouten in de Serie A bij Bologna, waar hij vorig seizoen in de competitie tot 33 wedstrijden kwam, bijna allemaal als basisspeler.

