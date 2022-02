PSV haalt Marcel Brands als opvolger van Toon Gerbrands terug naar Eindhoven

Brands stopte na het seizoen 2017-2018 als technisch directeur bij PSV en ging toen naar Everton. Daar ging hij afgelopen seizoen weg. Het was al duidelijk dat PSV hem op het oog had om ooit Gerbrands op te volgen. De algemeen directeur had nog een contract tot medio 2025, maar stopt al eerder bij PSV.

Gerbrands ziet in Brands als opvolger een geweldige kans voor PSV, zo laat hij op de website van PSV weten: ,,Al acht jaar lang voer ik intensieve gesprekken met de RvC over welke beslissingen PSV moet nemen om door te stijgen naar een hoger niveau. Ik heb negen jaar lang intensief met Marcel samengewerkt bij AZ en PSV. PSV haalt met Marcel een topper binnen. Iemand met specialistische eigenschappen, expertise en ervaring. Omdat er een aantal beslissingen moeten worden genomen die belangrijk zijn voor de koers die PSV de komende jaren gaat volgen, is dit qua timing het beste moment om een nieuwe stap te zetten. Ik kijk terug op een prachtige periode waarin ik acht jaar lang een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van PSV. De komende maanden ligt mijn focus volledig op het winnen van prijzen.”

Brands was tussen 2010 en 2018 verantwoordelijk voor het volledige technische beleid bij PSV en wordt nu voor het eerst algemeen directeur. Onder zijn leiding pakte PSV drie titels, een KNVB-beker en ook nog twee keer de Johan Cruijff Schaal. ,,Uiteraard heb ik de afgelopen maanden nagedacht over mijn toekomst in de voetbalwereld. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met verschillende leden van de RvC en aangegeven dat er in Nederland maar één club is waar ik wil werken. Dat is PSV", aldus Brands.

,,Er ligt bij PSV een sterk fundament en de club beschikt over een uitgebalanceerd directieteam waaraan ik in deze geweldige functie waarde hoop toe te voegen. Ik heb in het verleden met veel plezier en succesvol samengewerkt met John de Jong (Directeur Voetbalzaken, red.). Met hem heb ik ook gesproken over onze hernieuwde samenwerking. Ik kijk ernaar uit om met hem en de rest van het team opnieuw succesvol te zijn met PSV.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: