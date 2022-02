PSV gaat op jacht naar eer- en vormherstel bij Vitesse

Schmidt wil bij PSV niet te veel druk op Madueke leggen en heeft goed nieuws over Ramalho

In aanloop naar de wedstrijd tegen Vitesse kon PSV-trainer Roger Schmidt een paar meevallers bekendmaken. Aanvoerder Marco van Ginkel is weer fit en kan zaterdag in principe deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Alle andere spelers bleven in het bekerduel met NAC fit en zijn allemaal inzetbaar.

11 februari