PSV gaat Hirving Lozano terughalen naar Eindhoven: akkoord over recorddeal dichtbij

Carel Eiting woensdag opnieuw bij arbitrage­com­mis­sie: via spoedzaak alsnog transfer naar FC Twente?

De arbitragecommissie van de KNVB buigt zich woensdag vanaf 20.00 uur in Zeist opnieuw over een geschil tussen Carel Eiting en zijn club FC Volendam. De middenvelder wil alsnog een transfer naar FC Twente afdwingen. Enige haast is geboden, want de transfermarkt sluit vrijdag.