PSV furieus over ‘hulp’ van KNVB aan Ajax

De top van PSV vindt dat daardoor sprake is van competitievervalsing en wil dat de leiding van de KNVB terugkomt op het besluit. ,,Deze verplaatsing is tegen alle gemaakte afspraken met de betrokkenen voor dit en zelfs voor volgend seizoen. Daarover is kort geleden nog met Ajax, Feyenoord, PSV, de KNVB en FOX Sports gesproken”, zegt directeur Toon Gerbrands.



,,Hangende de competitie worden ineens spelregels veranderd. We hebben samen afgesproken dat wedstrijden van Europees spelende teams soms een dag of een paar uur naar voren of achteren kunnen worden verschoven. Prima. Daarmee kunnen de clubs die in internationaal verband actief zijn zich beter voorbereiden. Het scenario dat vandaag naar buiten komt is nog nooit besproken en de KNVB beslist nu op eigen houtje dat ineens een wedstrijd uit een speelronde wordt geplukt, waardoor gaten in de stand gaan ontstaan. Daarmee wordt de competitie op allerlei manieren beïnvloed.”