PSV’er Ryan Thomas moet twee wedstrijden brommen

Dit is het programma van de eerste ronde van de KNVB-be­ker

20:13 Zonder Ajax, PSV, Feyenoord en AZ trappen de voetbalclubs uit het betaalde voetbal, aangevuld door clubs uit de tweede en derde divisie en de hoofdklassen van het zaterdag- en zondagvoetbal, het toernooi om de KNVB-beker af. Dit is het programma voor de eerste ronde. In de tweede ronde stromen de vier clubs die nu Europees actief zijn wél in.