PSV'er Lozano maakt indrukwekkende entree in de eredivisie

Hoewel met 10 speelronden nog maar 30 procent van de competitie is afgewerkt, is de Mexicaan vooralsnog de beste binnenkomer en meest waardevolle speler tegelijk. Negen goals en vier assists in de nationale competitie en een treffer in het bekerduel met FC Volendam prijken op zijn lijstje. Een voortreffelijk tussenrapport, dat nu al de vraag oproept hoe lang PSV hem in Eindhoven kan houden.



Alleen op de tweestrijd met Osijek in de derde voorronde van de Europa League wist Lozano zijn stempel bij PSV niet te drukken. Hij viel daarin in het thuisduel in zonder treffer en kon in de uitwedstrijd, net als heel PSV, geen potten breken.



Waar Lozano in de eerste wedstrijd van de competitie (thuis tegen AZ) nog veel vaker had kunnen en moeten scoren, toonde hij zich in de daaropvolgende duels een geraffineerde en effectieve aanvaller, die PSV bij de hand nam. Hij schuwt ook de vervelende klusjes niet en levert inmiddels ook meer en belangrijke verdedigende arbeid. In de afstemming met de rest van het team ging het nog mis in het duel bij sc Heerenveen, waar bij PSV mede door de offensieve dadendrang van Lozano de linies te ver uit elkaar kwamen te liggen. Daarna miste hij door een rode kaart de topper tegen Feyenoord en wegens een blessure ontbrak hij ook het doelpuntrijke treffen van PSV bij VVV.



Lozano heeft alles in zich om na een overdonderende entree uit te groeien tot de speler van het seizoen in de eredivisie. Voorlopig verandert bijna alles wat hij aanraakt in goud, maar eerst moet nog wel blijken hoe constant hij over een heel jaar is.