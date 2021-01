PSV’er Hendrix zet koers richting Rusland: ‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’

PSV heeft wereldkundig gemaakt dat het een akkoord heeft bereikt met Spartak Moskou over de transfer van Jorrit Hendrix. De definitieve afronding volgt (als alles volgens plan verloopt) donderdag. ,,Ik kijk uit naar een nieuw avontuur", zo laat hij weten via de officiële kanalen.

Technisch manager John de Jong: ,,Jorrit is van grote waarde geweest voor PSV. Ik spreek namens de gehele club als ik zeg dat we hem deze overstap van harte gunnen", zo zegt hij op de clubwebsite. ,,Jorrit heeft zijn sporen als PSV’er verdiend”. Hij is op jonge leeftijd naar PSV gekomen, is hier uitgegroeid tot een belangrijke A-selectiespeler en heeft een grote bijdrage geleverd aan het behalen van meerdere prijzen. Zo zien we dat graag. We wensen Jorrit heel veel geluk en succes bij zijn nieuwe club.”

Hendrix zelf heeft zin in zijn nieuwe avontuur. ,,In het leven geldt: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Een heel groot gedeelte van mijn leven heeft in het teken gestaan van PSV. Daar ben ik trots op. Er zijn tal van mooie herinneringen. Van de kampioen- en vriendschappen tot mijn debuut als international van het Nederlands elftal in het Philips Stadion. Ik ben een echte PSV’er en draag de club, de mensen die hier werken en de supporters voor altijd een warm hart toe. Met die gedachte in mijn achterhoofd vertrek ik. Ik kijk ik uit naar een nieuw avontuur bij een topclub in een sterke competitie.”

Hendrix reist donderdag af naar Dubai, aangezien Spartak Moskou daar momenteel op trainingskamp is. Dan worden ook de medische keuring en de laatste formaliteiten afgerond. PSV neemt woensdag (rondom het thuisduel met AZ) op aangepaste wijze afscheid van Hendrix: hij is te gast in de zogenoemde Matchday Show die op Youtube wordt uitgezonden.