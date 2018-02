PSV en Van Persie hopen op record, Sparta vreest het

Vitesse - FC Groningen (vrijdag 20.00 uur)

Fankaty Dabo zal nog wel eens wakker liggen van de met 4-2 verloren wedstrijd in Groningen, eerder dit seizoen. De Engelse verdediger ging de wereld over door zijn eigen doelman met een boogbal vanaf een meter of 30 te passeren. Opvallend was dat ook de thuisploeg via Kasper Larsen in eigen doel schoot. Bij Vitesse staat Tim Matavz gewoon in de spits omdat de Arnhemmers in beroep gingen tegen een schorsing van vier wedstrijden.

Sc Heerenveen - FC Twente (Zaterdag 18.30 uur)

De laatste keer dat de Friezen drie thuisduels op rij wonnen stond Foppe de Haan nog aan het roer (2015). Tegen FC Twente zit een derde zege er wel in; in november evenaarde de ploeg van Jurgen Streppel in Enschede de grootste uitoverwinning uit de clubhistorie (0-4). FC Twente is op zijn beurt ongeslagen in de laatste 3 uitduels.

PSV - PEC Zwolle (zaterdag, 19.45 uur)

De nummer 1 tegen de nummer 5 is op papier de topper van het weekeinde. In de praktijk heeft PEC de laatste jaren niet veel te zoeken in Eindhoven: de laatste drie ontmoetingen gingen steeds met grote cijfers verloren. PSV kan het clubrecord uit 1986/1987 evenaren, met 21 thuisoverwinningen op rij.

Heracles - ADO Den Haag (zaterdag, 20.45 uur)

Heracles thuis en uit is dit seizoen een wereld van verschil. Liefst 20 van de 23 punten pakten de Almeloërs op het eigen kunstgras, het grootste verschil van alle eredivisieclubs. In Den Haag droop de club met 4-1 af. Dat was voor ADO de eerste zege op Heracles in negen wedstrijden (uit en thuis).

Excelsior - FC Utrecht (zondag, 12.30 uur)

FC Utrecht weet waar het zondag op Woudestein op moet letten: standaardsituaties. Excelsior is de enige club die dit seizoen meer dan de helft van zijn goals (13 uit 25) uit een stilstaand spelmoment maakte. Vaak was Milan Massop daarbij het eindstation, maar de meest scorende verdediger in de eredivisie (4 goals) ontbreekt met een blessure. Jean-Paul de Jong hoopt in zijn vierde wedstrijd als trainer van FC Utrecht op zijn eerste zege. Saillant: voorganger Erik ten Hag had ook vier duels nodig.

AZ - Roda JC (zondag, 14.30 uur)

Roda hoopt in Alkmaar de nare smaak van het bekerverlies tegen Willem II weg te spoelen. Op basis van statistieken uit het recente verleden is dat niet onmogelijk: AZ won geen van de laatste drie thuiswedstrijden tegen de Limburgers. De laatste keer dat het wel lukte was in 2012. Jozy Altidore maakte toen een hattrick (4-0).

Sparta - Willem II (zondag, 14.30 uur)

Sparta vreest een negatief clubrecord. De Rotterdammers verloren de laatste acht competitieduels en de laatste (en enige) keer dat dat gebeurde (2012) degradeerde de club voor het eerst. Maar Willem II won ook al zes wedstrijden niet meer in de eredivisie, dus als er voor Dick Advocaat en co een uitgelezen moment is om uit de negatieve spiraal te komen, dan is dat zondag.

VVV - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Als Robin van Persie zondag minuten maakt, dan doet hij dat tegen een nieuwe tegenstander. Nog nooit speelde de teruggekeerde legende tegen VVV. Bij een goal kan hij ook het eredivisierecord breken van de langste periode tussen twee opeenvolgende doelpunten (13 jaar en 354 dagen). Hij zou er het record van Bert Zuurman (11 jaar en 349 dagen: 1991 voor Groningen, 2003 voor Zwolle) mee verpulveren. Een basisplaats voor RVP is overigens niet waarschijnlijk.

Ajax - NAC (zondag, 16.30 uur)

Bij NAC houden ze zich vast aan het volgende: slechter dan in het heenduel kan het in elk geval niet gaan. De 0-8 in Breda was voor Ajax de grootste uitoverwinning in de eredivisie uit de clubgeschiedenis. De serie wedstrijden zonder zege op Ajax kwam voor NAC daarmee op 16. Omdat de promovendus tegen geen enkele andere club langer wacht op een overwinning, maken ze zich in Breda niet te veel illusies.