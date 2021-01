PSV en Schmidt willen niet te veel loslaten over zaak-Nijhuis

PSV en trainer Roger Schmidt wilden in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, morgenavond (20.00 uur), niet ingaan op de zaak-Nijhuis. De aanklager betaald voetbal is bezig met een onderzoek naar de uitlatingen van de trainer over scheidsrechter Bas Nijhuis.

De persconferentie een dag voor het duel met RKC werd voorafgegaan door een mededeling van de persvrouw. ,,Zolang het onderzoek loopt, kunnen wij er geen uitspraken over doen.”



Na lang aandringen en ondanks herhaaldelijke mededelingen van de persvrouw dat er niks over gezegd mag worden, ging Schmidt er toch kort op in. ,,Ik heb alleen gezegd dat hij iets erover heeft gezegd", zei de trainer over Nijhuis. ,,Ik heb nooit gezegd dat hij iets met opzet deed. En daar wil ik het bij laten. Nu is het genoeg.”

Quote Iedere drie dagen goed voetbal spelen is niet mogelijk Roger Schmidt

Schmidt zei afgelopen weekend na het uitduel met Sparta dat Nijhuis had verteld dat hij in het nadeel van PSV had gefloten, omdat Schmidt kritiek op hem had na de wedstrijd tegen Vitesse, eerder in het seizoen.

Bayern München

PSV won dinsdag in de KNVB-beker met 2-0 bij FC Volendam. Toch slaagde PSV er niet in de eerstedivisionist te overklassen. Maar dat is niet zo gek, vindt Schmidt. ,,Iedere drie dagen goed voetbal spelen is niet mogelijk. Je staat namelijk niet alleen op het veld, je moet ook de tegenstander respecteren. Het was 21.00 uur, een wedstrijd op kunstgras. We hebben het gewoon goed gedaan”, aldus de Duitse trainer.

,,Kijk maar eens naar clubs als Bayern München, Real Madrid en FC Barcelona. Die hadden het de afgelopen week ook moeilijk in de beker of werden zelfs uitgeschakeld tegen clubs van een veel lager niveau. Dit is bovendien een speciaal seizoen, je kunt het niet vergelijken met andere seizoenen, toen er fans bij waren en corona geen rol speelde.”

PSV kan tegen RKC mogelijk niet beschikken over Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli. Of zij wedstrijdfit zijn, moet volgens Schmidt vandaag of morgen blijken. Cody Gakpo en Mario Götze zijn er sowieso niet bij, Marco van Ginkel zit wel bij de selectie.