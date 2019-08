PSV en Latijns-Amerika, even geen gouden combi

Door Dennis van Bergen



De tragiek van een reservespeler schuilt in kleine dingen. Een week lang trainen om tegen FC Twente vervolgens negentig minuten lang naar Peet Bijen te moeten kijken vanaf de bank bijvoorbeeld. Het valt uit het oogpunt van Hirving Lozano dus best te begrijpen, dat hij er in Enschede bijzat met een enthousiasme alsof hij een wortelkanaalbehandeling onderging. En toch: best kans dat de Mexicaan zich een dag na zo’n reservebeurt weer vrolijk aan de dwerg­otters en alpensteenbokken laaft in Dierenrijk Mierlo. Volmaakt gelukkig zijn spelers van zijn origine doorgaans in Zuid/Oost Brabant.