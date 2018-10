PSV en de KNVB-beker: al zes seizoenen geen fijn huwelijk

13/14: Roda JC, thuis (derde ronde)

Nadat Telstar eenvoudig met 4-1 was verslagen in eigen huis lootte PSV ook in de derde ronde van de KNVB-beker een thuiswedstrijd. Altijd prettig, spelen voor eigen publiek. Roda JC verpestte echter dat prettige gevoel. Mark-Jan Fledderus en tweemaal Guus Hupperts bezorgde PSV na 67 minuten een 0-3 achterstand. Joshua Brenet deed nog wat terug, maar dat kon een verrassende uitschakeling niet meer voorkomen.



14/15: Roda JC, uit (achtste finale)

Een seizoen later werden FC Utrecht (2-0) en Almere City (1-5) in ronde twee en drie relatief eenvoudig verslagen. Tot daar in de achtste finales wederom Roda JC als tegenstander werd geloot. Ditmaal niet in Eindhoven, maar in Kerkrade. En dat maakte de klus niet eenvoudiger. Sterker nog, na verlenging trok PSV wéér aan het kortste eind. Hicham Faik bezorgde Roda JC met een goal in de verlenging wederom de winst op PSV.